MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
GeriEkonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
Haber Giriş: 08.09.2020 - 09:43 | Son Güncelleme:

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.240,00 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.241,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.240,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren endeks kontratı, normal seansı 1.237,00 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, küresel risk iştahının devam ettiğini belirterek, dün kapalı olan ABD pay piyasalarında, bugün teknoloji hisselerinin seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Geçen haftanın ikinci yarısında teknoloji hisselerinde etkili olan satışların devam etmesi durumunda küresel risk algısının bozulabileceğini ifade eden analistler, bugünün veri takviminde ise Avro Bölgesi'nin 2. çeyrek büyüme verisinin öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 seviyesinin destek, 1.240 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle