VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 135.600 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 450 puan üzerinde, 135.400 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, bankacılık hisseleri öncülüğünde gelen satışlarla normal seansı 134.950 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarındaki yükselişe paralel 135.400 puana kadar çıktı.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantıya dair haber akışının izleneceğini, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildirdi.



Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Libya ve Suriye odaklı jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışlarının gündemdeki yerini korunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 134.500 seviyesinin destek, 136.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.