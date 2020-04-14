MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
GeriEkonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 09:59,Son Güncelleme:

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 1,2 artışla 115.300 seviyesine çıktı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 850 puan üzerinde 115.300 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, 113.350 puana kadar gerileyen endeks kontratı 115.275 puana yükselse günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 114.450 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin gündemin odağında kalmayı sürdürdüğünü belirterek, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceği kaydetti.
Teknik açıdan endeks kontratında 115.000 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda alımların güçlenebileceğini ve 119.000 direncinin gündeme gelebileceğini bildiren analistler, olası satış durumunda 112.800 puanın destek olarak izleneceğini bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle