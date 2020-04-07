MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
GeriEkonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 09:51,Son Güncelleme:/

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,4 artışla 111.500 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 111.950 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.550 puan üzerinde 111.500 seviyesinde dengelendi.
Dün küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 3,07 artışla 109.950 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında Avrupa'da yeni ölüm ve vaka sayılarındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin teşvik adımları ile küresel piyasalardaki risk iştahının arttığını ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin açık iş sayısı verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 111.000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, 119.000 seviyesine kadar devam edecek bir yükseliş trendinin gündeme gelebileceğini söyledi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle