VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 144.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 825 puan üzerinde, 144.200 seviyesinde dengelendi.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,39 değer kaybıyla 143.375 puandan tamamladı.



Analistler, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum ve İngiltere'nin büyüme verisinin takip edileceğini, yurt içinde ise Suriye ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunduğunu ifade etti.



Teknik açıdan endeks kontratında 142.000 puanın destek konumuna geldiğini belirten analistler, 144.500 ve 145.700 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.