MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
GeriEkonomi VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.217 seviyesinde dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.220,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 1.217 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,5 azalışla 1.216 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Dün ABD borsalarındaki karışık seyrin Asya piyasaları ile yeni güne de taşındığını aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 seviyesinin destek, 1.240 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle