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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 09:57,Son Güncelleme:

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 127.700 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.000, en düşük 127.000 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 100 puan üzerinde, 127.700 seviyesinden işlem görüyor.

Dün gün içinde 126.000-129.500 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 127.600 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ikinci dalga endişelerinin piyasalardaki iyimserliği törpülediğini ifade ederek, Çin'in başkenti Pekin'de artan vaka sayıları nedeniyle konuyla ilgili haber akışının gündemin odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri başta olmak üzere veri gündeminin de takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 126.000 puanın destek, 129.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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