VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.230,25 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 1.232,00 seviyesinden işlem görüyor.



Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 2 azalışla 1.235,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu gelişmelere karşın, ABD'de dün açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerin

altında kalmasıyla küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini söyledi.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malı siparişlerinin izleneceğini belirten analistler, ABD-Çin ilk faz ticaret müzakereleri ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.230 ve 1.220 seviyelerinin destek, 1.260 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.