VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.225,00, en yüksek 1.228,75 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 altında 1.226,00 seviyesinden işlem görüyor.



Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,5 artışla 1.227,25 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay seyir izledi.



Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk iştahını görece azalttığını kaydetti.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 puanın destek, 1.250 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.