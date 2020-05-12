MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
GeriEkonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 12.05.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,2 azalışla 114.300 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 114.200 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 225 puan altında, 114.300 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 114.000-116.000 bandındaki dalgalı seyrini sürdüren endeks kontratı, normal seansı 114.525 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 114.675 puana çıkmıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 ve 116.000 seviyelerinin öne çıktığını bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle