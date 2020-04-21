VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.125 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 975 puan altında, 116.700 seviyesinden işlem görüyor.



Dün gün içinde alıcılı bir seyir izleyen ve normal senası 117.675 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarına paralel gerileyerek 116.825 seviyesini görmüştü.



Analistler, dün akşam ABD'de Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün mayıs vadeli ve fiziki teslimli sözleşmelerinde, vade sonuna bir gün kala düşük hacimle de olsa eksi fiyattan işlemler geçmesinin küresel piyasaları negatif etkilediğini bildirdi.



WTI'ın mayıs vadeli kontratı dün eksi 37,6 dolar seviyesine kadar gerilerken, en aktif vade olan haziran vadeli kontrat ise bir önceki kapanışa göre yüzde 22 değer kaybederek 13 doları görmesinin ardından bugün 14,9 dolarda dengelendi.



Petrol fiyatlarında yaşanan şokun, özellikle enerji devi şirket hisseleri ve fonları üzerinden pay piyasalarını da olumsuz etkilediğine işaret eden analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.000 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu, 116.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.