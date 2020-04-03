VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 106.450 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 650 puan altında 106.800 seviyesinde dengelendi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal senası 106.850 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında da yükseliş eğilimi sürdürerek, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 2,33 artışla 107.450 puandan kapanış yaptı.



Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgını ve petrol arzı konusundaki haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.



Endeks kontratında 110.000 seviyesinin kısa ve orta vadeli teknik görünüm açısında önemli direnç konumuna geldiğini kaydeden analistler, 105.000 puanın ise destek olarak öne çıktığını bildirdi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), martta aylık yüzde 0,53 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,53) göre, bir önceki ay yüzde 12,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,81'e düşeceği hesaplanıyor.