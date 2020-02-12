VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 144.350 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 800 puan altında 144.500 seviyesinde dengelendi.



Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,34 değer kazancıyla 145.300 puandan tamamladı.



Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin piyasaların odağında bulunduğunu belirterek, bugün Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’ndan gelecek haberler ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, atılacak adımları paylaşacağı konuşmasının takip edileceğini ifade etti.



Teknik açıdan endeks kontratında 142.500 seviyesinin destek olarak öne çıktığını dile getiren analistler, olası yükselişlerde ise 148.800 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.