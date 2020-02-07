VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 147.275 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 450 puan altında, 147.400 seviyesinde dengelendi.

Dün, önceki gün olduğu gibi 150.000 seviyelerini tekrar test eden endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,27'lik azalışla 147.850 puandan tamamladı.



Analistler, bugün ABD'de açıklanacak ocak ayı istihdam raporundaki veriler ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.



ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 150.000 puanın önemli direnç konumunda olduğunu, 147.000 ve 145.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını söyledi.