VİOP yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.715,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.713,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, gün içinde 1.675 puana kadar gerilemesinin ardından gelen alımlarla yükselişe geçti ve normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.706,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişine devam ederek 1.710,50 seviyesine çıktı.



Analistler, ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevine başlamasının ardından mali teşvik paketlerine ilişkin gidişatın hızlanacağı beklentisi ve dün ABD'de beklentilerden iyi gelen 4. çeyrek bilançolarının etkisiyle küresel piyasalarda alıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.



Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, iki bankanın da politika faizinde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini bildirdi.



Analistler, bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.720 ve 1.750 seviyelerinin direnç, 1.680 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, TCMB'nin politika faizini sabit bırakacağını tahmin ediyor. Ankete katılan 34 ekonomistin 2'si 50 baz puan, 4'ü 100 baz puan artış beklerken, 28 ekonomist değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilmişti.