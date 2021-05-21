VİOP yükselişle açıldı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.554,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.552,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün, gün içinde 1.525 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran alımlarla kayıplarını kısmen telafi etse de normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.544,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam senasında 1.550,25 seviyesine çıktı.



Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksinin, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.560 puanın direnç, 1.540 ve 1.525 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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