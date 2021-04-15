VİOP yükselişle açıldı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.473 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde, 1.472 seviyesinde işlem görüyor.

Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2,25 artışla 1.465 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.469 puana kadar çıktı.



Analistler, dün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın politika faizini artırmadan önce tahvil alımlarını azaltacaklarını ve bunun faiz artışından çok önce olacağını belirtmesine karşın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirtti.



Yurt içinde bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğunu aktaran analistler, politika metnindeki olası değişikliklerin de yakından izleneceğini ve metinde gelecek döneme ilişkin ipucu aranacağını bildirdi.



Analistler, bugün ayrıca ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 puanın direnç, 1.450 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerden sadece 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor. Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

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