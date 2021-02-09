VİOP yükselişle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.635,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.633,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.630,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.



Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de hayata geçirilmesi planlanan destek paketine ilişkin olumlu haber akışı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığına ilişkin beklentilerle alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.



Bugün Almanya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650-1.670 bandının direnç bölgesi, 1.600 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.