VİOP yükselişle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.601,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.598,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.587,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselmeye devam ederek 1.592,00 seviyesine çıktı.



Analistler, ABD'de çalışmaları hızlanan teşvik paketine ilişkin beklentiler ve Avrupa'da aşı tedarikinde yaşanan gelişmelerle küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.



Bugün, Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de ISM New York endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.620 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.