VİOP yükselişle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.591,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.589,00 seviyesinde işlem görüyor.



Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,8 altında 1.580,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerilemeye devam ederek 1.573,00 seviyesine indi.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine ilişkin Avrupa'dan gelen olumlu haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının haftaya alıcılı bir seyirle başladığını bildirdi.



Bugün, yurt içi ve yurt dışında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de ISM imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.620 puanın direnç, 1.570 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.