VİOP yükselişle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.718,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.716,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.709,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.



Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi üyelerinin dün akşamki konuşmalarında mali teşviklerin önemine dikkati çekmesi ve Fed'in genişlemeci politikasını devam ettireceğini vurgulamalarının yanı sıra ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, yarın detaylarını açıklaması beklenen mali teşvik paketinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.



Bugün, yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.720 ve 1.735 seviyelerinin direnç, 1.680 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyor. Kasımda, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,5, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artacağı tahmin ediliyor.