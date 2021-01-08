VİOP yükselişle açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.713,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 1.711,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 1.702,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.



Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni hükümetin 20 Ocak'ta görevi devralacağını söylemesi ve ABD'deki mali teşvik paketlerine ilişkin kararların daha etkin biçimde alınabileceği beklentisinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.



Bugün, yurt içinde Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.720 ve 1.735 seviyelerinin direnç, 1.675 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.