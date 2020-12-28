VİOP yükselişle açıldı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.592,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.589,00 seviyesinde işlem görüyor.



Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.577,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif yükselerek 1.579 puana çıktı.



Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 900 milyar dolarlık teşvik paketini imzalamasının ardından piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, özellikle Avrupa'da Noel tatili ile yılbaşı tatilinin birleştirilmesi nedeniyle bu hafta işlem hacminin düşmesinin beklendiğini söyledi.



Bugün yurt içinde uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.590 ve 1.610 seviyelerinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.