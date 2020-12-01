MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVİOP yükselişle açıldı
GeriEkonomi VİOP yükselişle açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.12.2020 - 10:19 | Son Güncelleme:

VİOP yükselişle açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VİOP yükselişle açıldı
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı başlamasının ardından 1.456,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.459,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 1.456,00 puandan işlem görüyor.

Dün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,4 altında 1.442,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise tepki alımlarıyla 1.450,50 seviyesine yükseldi.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerini azaltmak amacıyla getirilen kısıtlamaların risk algısını yükseltmesine karşın Asya tarafında beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.470 seviyesinin direnç, 1.445 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle