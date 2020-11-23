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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 09:46 | Son Güncelleme:

VİOP yükselişle açıldı

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VİOP yükselişle açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya alıcılı başlamasının ardından 1.494,00 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.497,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.494,00 puandan işlem görüyor.

Cuma günü, sınırlı da olsa pozitif bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.489,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının aralıkta uygulanmaya başlanabileceğine ilişkin haber akışı ile dünya borsalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.
Yurt içinde, geçen hafta azalan risk algısıyla birlikte Türk lirası varlıklarda etkili olan pozitif ayrışmanın bu hafta da devam edebileceğini kaydeden analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.510 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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