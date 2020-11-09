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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

VİOP yükselişle açıldı

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VİOP yükselişle açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.346 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.371,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 3 üzerinde 1.346 puandan işlem görüyor.

Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.306,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret endeksi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven
endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.355 puanın direnç, 1.310 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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