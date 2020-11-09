VİOP yükselişle açıldı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.371,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yaklaşık yüzde 3 üzerinde 1.346 puandan işlem görüyor.



Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 1.306,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.



Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret endeksi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven

endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.355 puanın direnç, 1.310 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini kaydetti.