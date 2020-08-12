VİOP yükselişle açıldı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.246,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1.242,00 seviyesinden işlem görüyor.



Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı yüzde 3'ün üzerinde artışla 1.240,25 puandan tamamlaması sonrası, akşam seansında kazançlarının bir kısmını geri vererek 1.237 puana indi.



Analistler, dün spot piyasada bankacılık hisselerindeki güçlü alımların devam edip etmeyeceğinin endeks ve bağlı kontratların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.



Bugün ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.200 puanın destek, 1.270 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.