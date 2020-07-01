VİOP yükselişle açıldı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 135.950 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 1.075 puan üzerinde, 135.600 seviyesinden işlem görüyor.



Dün normal seansı 134.525 puandan tamamlayan endeks kontratı, akşam seansında ABD borsalarındaki artışa paralel 135.850 puana kadar yükseldi.



Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan ikinci dalga endişelerine karşın merkez bankalarının genişleyici adımlarının, küresel pay piyasalarını desteklediğini söyledi.



Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.000 ve 138.000 seviyelerinin direnç, 134.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.