VİOP yükselişle açıldı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.725 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 500 puan üzerinde, 133.600 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 133.100 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 133.725 puana çıkmıştı.



Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, ekonomideki toparlanma sinyallerinin bu verilerde de devam etmesi durumunda piyasalardaki pozitif seyrin güçlenebileceğini ifade etti.



Son 3 işlem gününde görülen yükseliş sonrası kar satışlarının etkisini artırabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan endeks kontratında 135.000 puanın direnç, 130.000 seviyesin destek konumunda olduğunu kaydetti.