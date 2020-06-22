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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

VİOP yükselişle açıldı

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VİOP yükselişle açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,6 artışla 132.200 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.000 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 800 puan üzerinde, 132.200 seviyesinden işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 131.400 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 131.700 puana çıkmıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, veri gündeminde ise perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'nin büyüme verilerinin öne çıktığını söyledi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 132.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni kısa vadeli hedefin 135.000 seviyesi olacağını kaydetti.

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