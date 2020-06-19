VİOP yükselişle açıldı

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.250 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 975 puan üzerinde, 131.000 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 130.025 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 130,675 puana kadar çıkmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de cari işlemler dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 132.000 seviyelerinin direnç, 129.000'in destek konumuna geldiğini kaydetti.