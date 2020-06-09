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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.06.2020 - 10:04,Son Güncelleme:

VİOP yükselişle açıldı

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VİOP yükselişle açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 127.900 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.450 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 200 puan üzerinde, 127.900 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, gün içinde 129.500 puanı gören endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek normal seansı 127.700 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında, ABD borsalarındaki pozitif seyre paralel 128.000 puana kadar çıktı.

Analistler, bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantısı öncesi piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.
Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 puanın direnç,127.000 ve 126.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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