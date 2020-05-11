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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 09:44,Son Güncelleme:

VİOP yükselişle açıldı

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VİOP yükselişle açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,4 artışla 115.300 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.425 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 475 puan üzerinde, 115.300 seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü, haftanın neredeyse tamamında etkili olan 114.000-116.000 bandındaki dalgalı seyrini sürdüren endeks kontratı, normal seansı 114.825 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 115.075 puana çıkmıştı.

Analistler, dünya borsalarında, yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısının 4 milyonu aşmasına karşın, en kötünün geride kaldığı ve karantina tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik fiyatlamaların etkili olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde şubat ayına ilişkin işsizlik verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 ve 116.000 seviyelerinin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini bildirdi

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