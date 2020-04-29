VİOP yükselişle açıldı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 118.900 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 325 puan üzerinde, 118.500 seviyesinde işlem görüyor.



Dün 117.800-119.100 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 118.175 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 117.975 puana geriledi.



Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'nin ilk çeyrek büyümesi başta olmak üzere veri gündeminin yoğun olduğunu belirterek, saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.



Beklentilerin, Fed'in alınan mali politika tedbirlerinin etkilerini görmek için bu toplantıda para politikasında değişikliğe gitmeyeceği yönünde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 119.000 ve 120.000 seviyelerinin direnç, 117.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.