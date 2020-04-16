MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVİOP yükselişle açıldı
GeriEkonomi VİOP yükselişle açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 09:51,Son Güncelleme:

VİOP yükselişle açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VİOP yükselişle açıldı
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,5 artışla 115.300 seviyesinden işlem görüyor.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 115.575 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 425 puan üzerinde 115.300 seviyesinden işlem görüyor.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 114.100 puana kadar gerileyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 114.875 puandan tamamladı.

Analistler, dünya genelinde açıklanan verilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerde derin hasara işaret etmesiyle pay piyasalarında sert düşüşlerin yaşandığını belirterek, bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan endeks kontratında 115.000 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda 117.000 puanın gündeme geleceğini bildiren analistler, aşağı yönlü hareketlerde 113.300 seviyesinin destek olarak izleneceğini kaydetti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle