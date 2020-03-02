MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriVİOP yükselişle açıldı
GeriEkonomi VİOP yükselişle açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:55,Son Güncelleme:/

VİOP yükselişle açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
VİOP yükselişle açıldı
Abone Olgoogle-news

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,2 artışla 129.400 seviyesinden işlem görüyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,2 artışla 129.400 seviyesinden işlem görüyor.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 130.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.525 puan üzerinde 129.400 seviyesinde dengelendi.
Dünya borsalarındaki sert düşüşe paralel cuma günü yüzde 2,53 değer kaybeden endeks kontratı, günü 127.875 puandan tamamladı.
Analistler, koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerinin yüksek sesle tartışıldığı ortamda ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaları pozitif etkiledi.

Fed Başkanı Powell, yaptığı yazılı açıklamada, "Fed, virüs konusundaki gelişmeleri ve etkilerini yakından takip ediyor. Gerekli olursa ekonomiyi desteklemek için uygun olan araçları kullanacağız." değerlendirmesini yaptı. Powell'ın açıklamaları sonrası Fed'in 17-18 Mart’taki toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indireceği tahminleri yüzde 90'ı aştı.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini dile getiren analistler, Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 132.200 seviyesinin direnç, 125.000'in destek konumunda olduğunu bildirdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle