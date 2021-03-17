VİOP yatay açıldı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.643,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 1.642,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün alıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.641,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.642,75 puana çıktı.



Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kararları öncesinde küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.



Bugün Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündemi ile ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.665 ve 1.690 seviyelerinin direnç, 1.625 ve 1.605'in destek konumunda olduğunu ifade etti.

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