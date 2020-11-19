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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

VİOP yatay açıldı

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VİOP yatay açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.468.50 seviyesinde dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.472,00, en düşük 1.466,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 1.468,50 puandan işlem görüyor.

Dün, spot piyasadaki banka hisseleri rallisine paralel alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 3,2 üzerinde 1.468,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına karşın salgına yönelik açıklanan tedbirler sebebiyle küresel pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini söyledi.

Yatırımcıların bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandıklarını belirten analistler, yurt dışında ise Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin yanı sıra ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ile Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.487 ve 1.500 seviyelerinin direnç, 1.440 ve 1.420 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin bugün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştireceği ilk PPK toplantısında politika faizini artıracağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin artış beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı.

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