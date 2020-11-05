VİOP yatay açıldı

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.287,50, en yüksek 1.293,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde, 1.290 puandan işlem görüyor.



Dün küresel piyasalara paralel alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.289,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.



Analistler, ABD'de 59. başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, özellikle oyların birbirine yakın olduğu eyaletlerde mahkemelere yapılan itirazların, sonucun alınmasını geciktirebileceğini söyledi.



ABD'de, başkanlık seçimine ilişkin belirsizliğe karşın güçlenerek devam eden teşvik beklentilerinin pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, bugün ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceğini bildirdi.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.265 puanın destek, 1.292 ve 1.300 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.