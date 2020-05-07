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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.05.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

VİOP yatay açıldı

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VİOP yatay açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 115.200 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 114.950 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 175 puan altında, 115.200 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 114.000-116.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı 115.375 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında 115.000 puana kadar inmişti.

Analistler, küresel piyasaların, bir yandan ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlik, diğer yandan belirsizlikler ve tarihi düşük seviyelerdeki makroekonomik verilere ilişkin endişelerle dalgalı bir seyir izlediğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası veri odaklı bir seyir izleneceğini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'nin haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 114.000 seviyesinin destek, 116.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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