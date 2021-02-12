VİOP satıcılı açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.639,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 altında 1.640,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.646,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerilemeye devam etti.



Analistler, ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu, yetkililerin ABD başta olmak üzere daha fazla mali desteğe ihtiyaç duyulduğuna yönelik açıklamalarıyla artan beklentilere paralel küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini söyledi.



Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ile sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.670 puanın direnç, 1.620 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği anketlere katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Aralık 2020'de 3 milyar 600 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artmasını öngörüyor.