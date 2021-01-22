VİOP satıcılı açıldı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.660,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 altında 1.664,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 2,2 altında 1.669,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise hafif yükselerek 1.671,75 seviyesine çıktı.



Analistler, Çin başta olmak üzere Asya ülkelerinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına bağlı olarak sert tedbirlerin tekrar gündeme gelmesiyle küresel piyasalarda satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyledi.



Bugün, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye değerlendirmesi ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.650 ve 1.630 seviyelerinin destek, 1.720 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.