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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:32 | Son Güncelleme:

VİOP satıcılı açıldı

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VİOP satıcılı açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.663,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.659,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 altında 1.663,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 1.675,00 puandan tamamladı. Endeks kontratında, akşam seansında ise ABD borsalarındaki satıcılı seyre paralel kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek 1.658 puana geriledi.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni türüne ilişkin endişelerle satıcılı bir seyir izlediğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik ve perakende satışlar, ABD'de ise ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.680 seviyesinin direnç, 1.620 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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