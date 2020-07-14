VİOP satıcılı açıldı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 134.700 en düşük 133.575 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 900 puan altında, 134.400 seviyesinden işlem görüyor.



Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 135.300 puandan tamamlamasının ardından, akşam seansında 135.500 puan oldu.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW Beklenti Anketi verilerinin takip edileceğini belirtti.



Yeni tip koronavirüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 133.400 puanın destek, 136.400 puanın ise direnç olarak izleneceğini bildirdi.