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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 09:50,Son Güncelleme:

VİOP satıcılı açıldı

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VİOP satıcılı açıldı
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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne düşüşle başlamasının ardından yaklaşık yüzde 0,1 azalışla 132.400 seviyesinde dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.150 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 150 puan altında, 132.400 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı 132.550 puandan tamamlaması sonrası akşam seansında yatay bir seyir izledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan ikinci dalga endişeleri nedeniyle küresel piyasalarda satıcılı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 seviyesin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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