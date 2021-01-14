VİOP güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.723,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 1.721,50 seviyesinde işlem görüyor.



Dün dalgalı bir izleyen endeks kontratı, gün içinde 1.695,00 puana kadar gerilese de sonrasında yükselişe geçti ve normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.714,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 1.718,00 puana kadar çıktı.



Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu, ancak ABD'de bugün açıklanacak teşvik paketine ilişkin beklentiler ve aşılama çalışmalarının, risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.



Bugün, yurt içinde konut satışları ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.720 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.735 ve 1.750 seviyelerinin direnç, 1.680 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.