VİOP güne düşüşle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.549,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,7 altında 1.552,00 seviyesinde işlem görüyor. Gelecek haftadan itibaren en yakın vade olarak işlem görecek nisan vadeli endeks kontratı ise 1.549 seviyesinde seyrediyor

Dün alıcılı bir seyir izleyen şubat vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.579 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD borsalarındaki satıcılı seyre paralel düşüşe geçerek 1.561,25 puana geriledi.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvillerdeki satışların hızlanması ile oluşan panik havasının tüm piyasaları olumsuz etkilediğini bildirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde şubat başından beri devam eden yükseliş eğilimi son iki günde ivme kazandı. Dün yüzde 1,60'ın üzerine kadar çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,50 seviyelerinde dengelendi.

Ekonomilerdeki toparlanmanın yanı sıra petrol, bakır ve tarım emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin enflasyonist baskılara neden olacağı ve buna bağlı olarak faiz artırımlarının tahminlerden önce başlayacağına ilişkin endişelerin ABD'nin uzun vadeli tahvillerinde satışların etkisini artırmasına neden olduğunu bildiren analistler, dün akşam büyük fonların stop-loss (zarar kes) işlemlerinin devreye girmesiyle tüm piyasalarda etkili olacak bir panik havasının oluştuğunu söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde; yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını belirterek, tahvil piyasasındaki hareketlerin de yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini kaydetti.

Vade sonu olması nedeniyle endeks kontratlarında sert hareketlerin görülebileceği uyarısında bulunan analistler, teknik açıdan şubat vadeli endeks kontratında 1.550 ve 1.520 desteklerinin takip edileceğini ifade etti.