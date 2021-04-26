VİOP düşüşle açıldı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.397,00 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 1.410,00 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işle günü olan perşembe alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 1.415,25 puandan tamamlandı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kazançlarını kısmen geri vererek 1.412,75 puana geriledi.



Analistler, bu hafta çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ise yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.



ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesi sonrası ABD ile artan gerilim nedeniyle konuyla ilgili gelişmelerin de izleneceğini dile getiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.460 puanın direnç, 1.400 seviyesinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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