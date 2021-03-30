VİOP düşüşle açıldı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.437,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,2 altında 1.443,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün alıcılı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 1,3 artışla 1.445,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.449,25 puana çıktı.



Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin Türk lirası varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva'ın konuşması, Almanya'da enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.



Teknik açıdan endeks kontratında 1.382 puanın destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 1.480 ve 1.520 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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