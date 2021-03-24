VİOP düşüşle açıldı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 1.403,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 altında, 1.420,00 seviyesinde işlem görüyor.



Dün devam eden güçlü satışlarla 1.287,00 puana kadar gerileyen nisan vadeli endeks kontratı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 3,3 azalışla 1.427,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.412,50 puana geriledi.



Analistler, endeks kontratının, stop-loss (zarar kes) emirlerinin azalmasıyla dengelenme çabasının öne çıktığını bildirdi.



Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde tüketici güven endeksi, ABD ve Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi ile ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin öne çıktığını söyledi.



Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.380 ve 1.320 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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